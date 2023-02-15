Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У России нет достаточного количества ракет для интенсивных обстрелов — ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
361
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У России нет достаточного количества ракет для интенсивных обстрелов — ВСУ

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Оккупанты применяют авиацию дистанционно.

Армия агрессорки России не располагает запасами достаточного количества ракет для интенсивных обстрелов критической инфраструктуры Украины. Именно поэтому оккупанты атакуют с меньшим интервалом. Врагу не удалось достичь цели и устроить полный блекаут.

Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Все считают ракеты. Ну нет у противника достаточного количества ракет, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, а именно объекты энергетического сектора, с такой интенсивностью, как они это делали в ноябре и в октябре. Это были два месяца таких массированных обстрелов — чаще, чем раз в неделю", — подчеркнул Игнат.

По словам представителя ВСУ, армия РФ преимущественно применяет авиацию дистанционно. Кроме того, оккупанты периодически перемещают свои самолеты между аэродромами.

"Мы видим, что пораженными целями, прежде всего, становятся ударные вертолеты противника, а также штурмовики и бомбардировщики. Истребительная авиация или стратегическая авиация наносит удары, не входя в зону поражения нашей ПВО", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, 10 февраля оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Имелись "прилеты" в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения.

Читайте также:

Блэкаут отменяется: Путин проиграл энергетическую войну против Украины

Блэкаут отменяется: Путин проиграл энергетическую войну против Украины

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
361
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация