У России нет достаточного количества ракет для интенсивных обстрелов — ВСУ

Армия агрессорки России не располагает запасами достаточного количества ракет для интенсивных обстрелов критической инфраструктуры Украины. Именно поэтому оккупанты атакуют с меньшим интервалом. Врагу не удалось достичь цели и устроить полный блекаут.

Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Все считают ракеты. Ну нет у противника достаточного количества ракет, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, а именно объекты энергетического сектора, с такой интенсивностью, как они это делали в ноябре и в октябре. Это были два месяца таких массированных обстрелов — чаще, чем раз в неделю", — подчеркнул Игнат.

По словам представителя ВСУ, армия РФ преимущественно применяет авиацию дистанционно. Кроме того, оккупанты периодически перемещают свои самолеты между аэродромами.

"Мы видим, что пораженными целями, прежде всего, становятся ударные вертолеты противника, а также штурмовики и бомбардировщики. Истребительная авиация или стратегическая авиация наносит удары, не входя в зону поражения нашей ПВО", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, 10 февраля оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Имелись "прилеты" в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения.

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