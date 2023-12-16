У России нет плана войны на 2025 год: что Путин планирует прямо сейчас

У России пока нет плана на войну 2025 года и делает вид, что так называемая "СВО" не истощает их страну.

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что сможет добиться всех своих захватнических планов 2024 года. Поэтому о 2025 в РФ даже речь не идет.

Об этом рассказал публицист и политический обозреватель Виталий Портников, пишет 24 Канал.

По его словам, если Россия не сможет одержать желаемых "побед" 2024 года, страна-агрессорка не остановится и продолжит воплощать замысел 2025 года. В то же время, отсутствие планов на войну на 2025 год может объясняться только тем, что с точки зрения Путина в следующем году "уже не будет Украины, а будет союзное государство: Россия, Беларусь и Украина".

"Только половина Украины – Восток и Юго-Восток, – будут частью России, а все остальное останется марионеточному правительству Украины (по замыслу России – ред.), которое будет частью союзного государства. То есть будет реализован план, который должен был состояться в период 24 февраля В 2022 году, когда начался "блицкриг", – предположил публицист.

Какова цель Путина

Российский президент Путин пытается достичь "молниеносной войны" через истощения Украины, что он не скрывал и во время "прямой линии" 14 декабря.

"Возникает вопрос, если война закончится в 2024 году, то на каких позициях? Сможет ли стать частью Евросоюза страна, у которой есть нерешенные вопросы территориальной целостности? Даже если имеется какое-либо политическое соглашение о примирении с государством, которое оккупирует часть его территории", – сказал Портников.

По его словам, существует два важных аспекта, которых следует понимать:

или Россия признает, что в 2024 году все оккупированные ею территории будут освобождены Украиной и соответственно заканчивается война,

или Россия собирается в 2024 году оккупировать еще какие-нибудь территории и завершить войну.

В любом случае украинцы вместе с европейцами должны ответить на самый главный вопрос: можно ли принять в ЕС государство, в котором вопросы территориальной целостности не решены с учетом международного права; в какой части территории контролируется другой страной-агрессорой или часть территории не признана как государство другими государствами ЕС?

"Кстати, это касается Украины, Молдовы, Грузии, Сербии, Косово. Проблемы, которые придется решать глобально", – отметил Виталий Портников.

Портников привел пример острова Кипр, связанного со страной НАТО – Турцией. 36% территории контролирует Турецкая Республика Северного Кипра. Страна не аннексирована Анкарой, а является самопровозглашенным государством.

"По такому обзору вопрос Молдовы и Грузии можно решить. В то же время с Украиной другая ситуация. 4 области Украины и АР Крым аннексированы Россией", — сказал политический обозреватель.

Таким образом, принятие в ЕС Украины с международно признанными границами является одновременно "посягательством Евросоюза на конституционное право России".

"Я абсолютно не против такого посягательства, потому что считаю, что конституционное право России не имеет никакого значения наряду с международным правом. Однако я не знаю, как на этот вопрос будут отвечать европейцы. Мы же говорим о европейской позиции, а не о нашей", – заметил Портников.

Киприоты обязались провести референдум о воссоединении острова, когда их принимали в ЕС. Они его провели, но жители находившейся в составе Европейского Союза части острова проголосовали против восстановления территориальной целостности. Этот случай стал примером того, как нельзя доверять тем, с кем договариваешься.

Напомним, 14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение победой Украины и победой всей Европы.

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