"У России нет права вето": Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

НАТО посылает Украине и России четкий сигнал, который будет стоять бок о бок с украинцами до конца войны.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО практически решен – двери альянса открыты, а РФ не имеет права вето на его расширение.

Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг и посол США в Альянсе Джулиана Смит, выступая в Центре Новой американской безопасности CNAS, передает "Голос Америки".

По его словам, союзники неоднократно заявляли, что согласны с тем, что Украина станет членом Альянса.

"В последний раз все страны-участники НАТО заявляли об этом на саммите в Мадриде летом прошлого года. Позже мы единогласно решили, что только Украина и члены организации должны решить, когда придет время официально пригласить Украину стать членом НАТО. И это никак не зависит от Москвы и Путина. У него нет права вето на расширение НАТО", — заявил Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг добавил, что Украина должна оставаться независимым и суверенным государством, ведь в противном случае нет смысла говорить о ее членстве в НАТО.

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Тем временем НАТО посылает Украине и России четкий сигнал, который будет стоять бок о бок с украинцами до конца войны.

В Париже 12 июня встретятся канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и лидер Франции Эммануэль Макрон, которые обсудят членство Украины в НАТО и гарантии безопасности для государства.

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