У России нет возможностей для большого наступления: у The Guardian объяснили почему

Москва готовится к затяжной войне, потому что Кремль надеется, что Запад перестанет помогать Украине.

Несмотря на то, что зимой мировые военные эксперты и политики предупреждали о "большом наступлении" России, у страны-агрессора нет возможностей для этого. На более чем 250 километровой линии фронта оккупантам удалось лишь несколько незначительных успехов.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Предупреждения западных военных аналитиков и украинских политиков о наступлении РФ на разных направлениях базировались, в том числе на том, что осенью захватчики мобилизовали 300 тыс. военных. Ведь это было бы логическим продолжением боевых действий, отмечает издание.

Впрочем, наступление, начавшееся в феврале, не дало результатов, которых ждала Москва. Это привело минимальных выгод для России при колоссальных потерях. По оценкам западных чиновников, враг потерял до 200 тыс. человек убитыми и ранеными. Пока только 10% армии оккупантов могут проводить наступательные действия.

"У России просто нет наступательных возможностей для большого наступления. Их силы могут медленно одержать несколько болезненных побед на истощение, но у них нет возможности пробить украинские оборонные рубежи таким образом, чтобы изменить ход войны", — заявил военный эксперт США Роб Ли.

К слову, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить армию с 1,15 млн человек до 1,5 млн. Эксперт Роб Ли говорит, что Кремль готовится к длительной войне на истощение.

В свою очередь президент-диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что ресурсы его страны превзойдут украинские по количеству. Авторы материала пишут, что он надеется на то, что Запад устанет помогать Киеву.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинская армия пока не может начать контрнаступление, которое было запланировано на весну 2023 года. Для этого Украине необходимо дополнительное оружие, в частности, боеприпасы и истребители.

Между тем, заместитель министра обороны Анна Маляр призвала граждан Украины и экспертов не обсуждать подробности будущего контрнаступления украинских военных, чтобы не мешать ВСУ.

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