У России ракеты не закончатся никогда, массированные удары будут продолжаться — военный эксперт

Ракеты у России не закончатся никогда, поскольку у них есть свое производство. На нем ведется "ремонт" сотен боеприпасов, находящихся в негодном состоянии. Однако количество боеготовых ракет действительно ограничено.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Інформаційний спротив" Александр Коваленко в интервью УНИАН.

Буданов говорил, что ракет у России осталось на 2-3 удара.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что у России ракет осталось на два-три массированных удара. Коваленко объяснил, что Буданов говорил в этом случае о том, что Россия получила достаточный запас ракетного вооружения еще со времен Советского Союза.

"Эти два-три раза никогда не закончатся. Поскольку у России есть производство ракет. У нее склады, центры хранения до 2022 года ломились, но не все ракеты хранились в идеальных условиях. И многие из них, которые есть, это не десятки, это сотни ракет, находящихся в непригодном для применения состоянии. Такая ракета может взорваться при пуске.

Сейчас у них ведется работа над доработкой этих ракет – техническое обслуживание, ремонт. Боеспособных ракет действительно ограничено количество. И даже пригодные к применению ракеты, когда они снимаются с хранения, должны пройти определенное техническое обслуживание", – рассказал Коваленко.

За сутки Россия может подготовить 5-7 ракет

По его словам, за сутки Россия может подготовить к применению в среднем пять-семь ракет. Приблизительно полторы-две недели врагу достаточно для формирования боекомплекта, чтобы нанести массированный ракетный удар с прорывом противовоздушной обороны и повышением эффективности от этого прорыва.

"Эффективность тоже рассчитывается очень интересно. Это не просто сухие проценты прорыва, это еще и зависит от поражающих объектов. Я неоднократно приводил пример. В Одессе был такой случай, когда ракета Х-59 прорвала ПВО и на пляже уничтожила туалет. В принципе, прорыв — 100%, эффективность этого прорыва — 0%" — объяснил военный эксперт.

Массированные удары по Украине будут продолжаться, но увеличатся сроки между ними

Коваленко отметил, что имеющийся запас боеспособных ракет в России в ближайшее время закончится, и она останется на уровне собственного производства. Ракетные угрозы не уменьшатся, однако будут расти сроки между массированными ударами.

"От этого в дальнейшем будет зависеть, когда они смогут подготовить боекомплект для нанесения массированного удара по Украине. Это уже будут не полторы-две недели. Это будут уже три-четыре недели, возможно, месяц. В перспективе мы должны говорить о том, что ракетные угрозы не уменьшатся. Массированные удары, если они будут соответствовать их тактике ведения войны против Украины, террористические атаки, продолжатся в дальнейшем", — добавил Коваленко.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что из-за действия санкций Россия не может наладить достаточное производство ракет, а их запас исчерпывается, потому что российское руководство не рассчитывало на длительную войну. То есть с ракетами у них не все так хорошо, как бы им хотелось.

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