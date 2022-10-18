У России только два выхода из войны против Украины: спецагент из США рассказал, какие именно

Однако у РФ до сих пор есть огромные запасы советского оружия, которого хватит, чтобы длительное время терроризировать Украину.

Сегодня у России есть только два выхода из войны против Украины – сдаться или проиграть, считает спецагент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто.

Об этом он рассказал "24 каналу".

В то же время, он обратил внимание на то, что РФ ищет себе союзников и ей удалось сделать таким Иран. Не исключено, что страна-агрессор может попытаться привлечь и Северную Корею.

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"Если кто-то и обратится за помощью к КНДР – это значит, что он стоит на коленях. То есть это нереально. У россиян еще много карт в рукаве, за исключением ядерного оружия, не будем себя обманывать", – отметил Дебатто.

Он напомнил, что у РФ до сих пор есть огромные запасы советского оружия, которого хватит, чтобы длительное время терроризировать Украину.

"Они могут бомбить постоянно несколько недель, но потом все закончится. И здесь они ничего не поделают, потому что просто не будет откуда взять оружие", – прогнозирует американский спецагент.

В то же время, по его мнению, Россия не прекратит войну, пока президентом является Владимир Путин. Однако для государства уже нет другого варианта, как сдаться.

"Для Путина здесь вообще нет другого выхода. Даже если он применит тактическое ядерное оружие, то все станет лишь гораздо хуже. Для России один только выход – сдаться или проиграть", – сказал Дебатто.

Как и когда закончится война в Украине

Журнал The Times со ссылкой на британскую разведку сообщил, что ВСУ могут выйти на границы 23 февраля 2022 года уже к Рождеству.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает, что война не закончится до конца 2022 года, однако будет продолжаться не годами, а месяцами.

По мнению американского политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы, у Украины есть шансы победить до конца зимы, а мобилизация в РФ не повлияет существенно на ситуацию на поле боя.

В то же время, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что война в Украине должна завершиться до конца весны 2023 года и под "завершением" подразумевается выход на границы 1991 года.

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