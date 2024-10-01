У России уменьшилось преимущество в снарядах на фронте: какое соотношение сейчас

В то же время в Минобороны указали, что Украине сложно конкурировать с РФ в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов, ведь страна-агрессор имеет больший промышленный потенциал.

Российские войска сохраняют преимущество в артиллерийских снарядах на фронте, однако с зимы 2024 года это преимущество сократилось почти втрое.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сообщил в эфире телемарафона.

На сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на фронте составляет 1 к 3 в пользу врага.

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"На сегодняшний день соотношение использования артиллерийских боеприпасов на поле боя сократилось по сравнению с зимой 2024 года. Тогда соотношение было 1 к 8. На сегодняшний день оно составляет 1 к 3", – сказал Гаврилюк.

Он также объяснил, что Украине сложно конкурировать с Россией в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов, ведь у страны-агрессора больший промышленный потенциал. Поэтому решающее значение для Украины имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников.

"Нашими ведомствами, правительством и руководством Украины проводится весомая работа в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели с помощью наших партнеров способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима", – рассказал замминистра.

К слову, по данным британской разведки, в результате ударов по складам с боеприпасами 21 сентября армия РФ потеряла десятки тысяч тонн боеприпасов. Это самые большие потери снарядов с начала полномасштабной войны.

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