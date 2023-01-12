У России уже нет целей в войне: Подоляк заявил, что оккупанты "просто будут убивать"

Оккупанты не могут проиграть, потому что тогда начнется процесс трансформации и "могилизации" политической элиты.

У России уже нет никаких целей в войне против Украины и она собирается просто убивать, насколько хватит ресурсной способности.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Сейчас война для России зашла в такую фазу, когда они воюют ради войны, а не ради каких-то конкретных целей. То есть нет целей в этой войне уже. Просто будут убивать, убивать, убивать, пока у РФ есть ресурсная способность", – считает советник руководителя ОП.

"Потому что проиграть они (россияне – ред.) не могут – иначе начнется процесс трансформации и "могилизации" политической элиты. Если они не проиграют, то надо как-то зайти хотя бы в Соледар, то есть доказать, что у них есть определенный порох в пороховницах", – объяснил Подоляк.

Он отметил, что Россия уже находится "в состоянии такого аффекта, когда нужно просто убивать людей".

Напомним, накануне Подоляк заверил, что война в Украине закончится в 2023 году, и затягивать ее с украинской стороны никто не собирается.

По поводу целей врага, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что РФ не достигла в войне против Украины тех целей, которые ставила перед собой. Нардеп убежден, что Москва уже и не сможет "достигнуть каких-либо переломных моментов".

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