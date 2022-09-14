В России в каждом регионе есть свой олигарх: военный эксперт объяснил, как они могут повлиять на мобилизацию

Россия – полна олигархов. Они находятся в каждом регионе страны-агрессора. В первую очередь, это олигархические местные структуры феодального уровня.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

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“В каждом регионе есть свой олигарх. В первую очередь, это олигархические местные структуры феодального уровня. То есть свой феодал – не олигарх, не политик, не губернатор, а именно феодал. Именно эти феодалы будут действовать уже не в интересах Москвы, а именно в интересах региона. Поэтому я бы назвал РФ не РФ, это некое объединение алодов. У каждого есть свой надел, которым он управляет. Прекрасно мы это увидели в 2020 году во время коронавируса, когда эти регионы самостоятельно от центра принимали решения, чтобы блокировать въезд из других регионов”, — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, ситуация в РФ сейчас напоминает происходящее в 90-х годах, когда каждый регион демонстрировал внутреннюю независимость.

"Поэтому если начнется общая мобилизация, то фактически РФ окажется в ситуации, когда большое количество ее элемента силовой структуры, как Министерство обороны, будет неспособно как-то подавлять эту ситуацию", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, что львовские десантники сбили российский многоцелевой истребитель Су-30.

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