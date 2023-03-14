У россиян "артиллерийский голод": на Донбассе для окупантов установили лимит на боеприпасы

Жалобы теперь поступают не только от наемников Пригожина.

Для российских войск, действующих на Донецком направлении, установили предел использования боеприпасов. Оккупанты испытывают их недостаток.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Очень много разговоров от бойцов РФ, воюющих на той стороне, о том, что не хватает боеприпасов. Они чувствуют определенный "артиллерийский голод". Потому что на сегодняшний день уже установлен предел, который они не могут превышать. Если они превысили предел, то на следующий день они остаются без боеприпасов", – рассказал он.

По словам Дмитрашкивского, жалобы теперь поступают не только от наемников ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина. Такая проблема возникла во всей русской армии.

"Враг, по моему мнению, уже несколько выдохся и не имеет такой мощности, какой имел предварительно", — сказал спикер.

Также россияне строят фортификационные укрепления в Запорожском направлении. Такие действия могут свидетельствовать о том, что враг боится наступления украинских войск.

"Они понимают, что Донецкое направление рано или поздно упадет, и слухи о том, что якобы с той стороны будет контрнаступление — я думаю, что они не ошибаются в этом, рано или поздно мы пойдем в атаку и уничтожим врага и на этом направлении .И не спасут ни рубежи, которые они построили, ни фортификация знаменитая русская", — подчеркнул Алексей Дмитрашковский.

Напомним, в разведке Министерства обороны Великобритании подчеркивают, что в последние несколько недель Россия сильно испытывает нехватку артиллерийских боеприпасов. Нехватка обострилась настолько, что на многих участках фронта действуют очень карательные нормы.

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