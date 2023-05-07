"У россиян будет паника": в Минобороны высказались по поводу предстоящего контрнаступления

Пока не имеет значения, где и когда Украина начнет свое контрнаступление.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что россияне будут в панике, когда начнется украинское контрнаступление.

Такое мнение военный высказал в ходе интервью изданию The Independent.

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Он отметил, что пока не имеет значения, где и когда Украина начнет свое контрнаступление.

"Когда это произойдет, Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что [их] пропаганда демонстрирует ложную картину того, что происходит на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете. Я не удивлюсь, если однажды, возможно, в этот или следующий месяц, мы увидим что-то, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее армии, экономики", — сказал Гаврилов.

Он отметил, что ключевым моментом в подготовке контрнаступления стало удержание позиций в Бахмуте. Удерживая позицию украинцы показали, что у российской "военной машины" уже нет той мощности, которая была в начале войны.

"Бахмут продемонстрировал не только нам в Украине, но и врагу, что для России нет военного решения в этой войне; даже хуже, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы это увидим в ближайшее время", — заявил он.

Гаврилов отметил, что ситуация на местах может начать развиваться очень быстро после многих месяцев изнурительной войны.

"Я могу только сказать, что мы делаем все возможное, чтобы закончить войну как можно скорее… Я бы очень хотел, чтобы 2023 год стал годом победы", — подчеркнул он.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается накопить определенный запас ракет для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии Петр Павел, награжденный генерал в отставке, ранее бывший главным военным советником НАТО, предостерег украинское командование от катастрофы поспешного контрнаступления.

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