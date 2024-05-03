У россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум – командующий Сухопутными войсками

Украине неизвестно, воплотят ли оккупанты свои планы в жизнь теми силами, которыми располагают.

У россиян есть план захвата Харькова или Сум, но неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал изданию The Times.

Генерал сказал, что Харьков является еще одной возможной целью российского летнего наступления.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают", — рассказал Павлюк.

В то же время, он выразил оптимизм относительно того, что долгожданный пакет военной помощи от США в сочетании с оживлением европейской поддержки может не только притупить наступление врага летом, но и, возможно, даст Украине стратегическую инициативу.

"Имея хорошую противовоздушную оборону и дальнобойную артиллерию, мы могли бы отразить это стратегическое преимущество у россиян на поле боя", – отметил командующий Сухопутными войсками.

Напомним, как заявил в интервью The Economist заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, Россия может готовить наступление в районе Харьковской и Сумской областей, но у нее недостаточно сил для захвата областных центров.

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