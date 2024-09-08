У россиян еще есть резервы для следующего штурма, они выжидают момент — военный эксперт

Целью России является прорыв в Киев, используя свою бронетехнику, и выжидает подходящий момент.

Об этом сказал полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью программе "Студия Запад".

"От России всегда можно ожидать очередного штурма, потому что у них все еще есть резервы, и то, что они удерживают свою бронетехнику, свидетельствует об их надежде на прорыв, чтобы потом быстро проехаться на этой технике в Киев. Вот какова их цель, и именно поэтому они выжидают момент, когда можно будет вывести свою бронетехнику вперед и когда ее уже не остановить, – рассказал Грант.

Он считает, что основная задача состоит в том, чтобы предотвратить прорыв врага и не дать ему возможности быстро продвинуться через наши позиции на бронетехнике. Россия будет пытаться атаковать там, где, по их мнению, наши силы менее подготовлены. Надеемся, что Белоруссия уже не будет участвовать в войне на стороне России. Белорусы, вероятно, понимают, что им выгоднее быть на стороне Запада, а не в России, и хотя у них были шансы поддержать Россию, они этого не сделали. Поэтому маловероятно, что они нападут через белорусскую границу, хотя могут найти другие направления атак.

"Понимаете, здесь задействована российская доктрина, а это значит, что они будут продолжать давление на востоке, в частности на Покровском направлении, ища, куда бы еще оттащить наши резервы. Противник знает, что большинство наших резервов на севере, и он будет искать остальные, атакуя где-нибудь, то ли в Запорожской, то ли в другой области. вернуть", — сказал эксперт.

Напомним, эксперт Александр Коваленко сообщил, что проблемы в обороне Новогродовки и других местах вызваны не недостатком отваги солдат, а ошибками в стратегическом руководстве.

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