У россиян есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и продовольственные склады — Гайдай

У россиян есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и продовольственные склады — Гайдай

Войска РФ штурмовали район Золотого – отошли и начали курить по домам, рассказал глава Луганской ОВА.

В Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали палить по домам", — рассказал Гайдай.



По его словам, многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов занялись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

Кроме того, в Северодонецке разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

"В то же время на линии фронта Луганщины и Донбасса отбиты четыре атаки врага – уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника", — добавил глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай

Напомним, оккупанты частично заблокировали Харьков и готовятся к наступлению в нескольких населенных пунктах.

Читайте также:

Число раненых солдат растет: на оккупированных территориях россияне разместили военные госпитали

Капитуляция для ослабления санкций: журналист Bellingcat спрогнозировал переворот в РФ