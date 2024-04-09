У россиян есть в Крыму определенный ресурс: Гуменюк рассказала, что происходит на полуострове

Армия русской Федерации имеет во временно аннексированном Крыму имеющие определенные ресурсы. Более того — захватчики накапливают эти ресурсы на полуострове.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"На полуострове у них есть определенный ресурс, который сейчас проходит слаживание, и проводится его ротация. Они перемещают их с разных точек на другие. Потому что понимают, что нам хорошо известна география полуострова и его милиратистические особенности, то есть где может быть накопление сил и средств" врага", — подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, российские войска довольно часто проводят учения в разных точках, перемещают подразделения и производят ротацию. Зато пока не наблюдается подтягивание мощных резервов на материковую часть.

"Вместе с тем пытаемся установить максимально эффективный огневой контроль за логистическими маршрутами на этом направлении", — рассказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что "в любом случае это накопление их ресурсов и это имеет значение, потому что они оттуда планируют питать те силы, которые будут применять во время боевых столкновений вдоль линии фронта".

Как сообщалось, в аннексированном Крыму армия РФ имеет установки, с которых запускает противокорабельные ракеты Оникс по Украине.

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