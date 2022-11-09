У россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении — Хлань

У российских оккупантов плохие дела на правобережье Херсонщины.
Российские оккупанты на правобережье Херсонщины получают "по зубам" от ВСУ. У них началось обрушение всей линии фронта.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"Сегодня у россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении и они начали массовый уход. На Бериславском направлении оккупанты исчезли в ряде населенных пунктов. То есть оккупантов по состоянию на данный момент там нет. Россияне массово отходят. Однако отходя они подрывают мосты", — подчеркнул он. Сергей Хлань.
Также он добавил, что оккупанты пытаются укреплять оборону на левом берегу. Это им нужно для того, чтобы безопасно выйти с правобережной части Херсона.
"Оккупанты подрывают мосты для того, чтобы приостановить давление наших Вооруженных Сил. Также для того, чтобы обеспечить свой уход, они усиливают свои позиции в районе Новой Каховки и Казацкого. Сегодня они пытаются усиливать некоторые собственные позиции, чтобы сдержать наступление ВСУ и безопасно отойти с правого берега Днепра", — подчеркнул Сергей Хлань.
Напомним, что погиб заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов. Российские пропагандисты утверждают, что так называемый "замглавы Херсонской области" Стремоусов погиб в ДТП.
Читайте также:
- Российские хакеры рассылают письма с вредными ссылками от имени Госспецсвязи: детали
- "Позабросало на деревья": в Херсоне оккупанты во время обеда разлетелись в разные стороны в результате "прилета"
- В Днепре ликвидировали последствия атаки дронами на город