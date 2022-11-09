У россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении — Хлань

Российские оккупанты на правобережье Херсонщины получают "по зубам" от ВСУ. У них началось обрушение всей линии фронта.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Сегодня у россиян фактически начался обвал всей линии фронта на Херсонском направлении и они начали массовый уход. На Бериславском направлении оккупанты исчезли в ряде населенных пунктов. То есть оккупантов по состоянию на данный момент там нет. Россияне массово отходят. Однако отходя они подрывают мосты", — подчеркнул он. Сергей Хлань.

Также он добавил, что оккупанты пытаются укреплять оборону на левом берегу. Это им нужно для того, чтобы безопасно выйти с правобережной части Херсона.

"Оккупанты подрывают мосты для того, чтобы приостановить давление наших Вооруженных Сил. Также для того, чтобы обеспечить свой уход, они усиливают свои позиции в районе Новой Каховки и Казацкого. Сегодня они пытаются усиливать некоторые собственные позиции, чтобы сдержать наступление ВСУ и безопасно отойти с правого берега Днепра", — подчеркнул Сергей Хлань.

Напомним, что погиб заместитель гауляйтера Херсонской области Кирилл Стремоусов. Российские пропагандисты утверждают, что так называемый "замглавы Херсонской области" Стремоусов погиб в ДТП.

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