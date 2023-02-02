У россиян из подразделения на Луганщинии истекли контракты, их заставляют воевать даром — Генштаб

Российские военнослужащие одного из подразделений, действующих в Луганской области, не отпускают с фронта. Делают это даже, несмотря на то, что у солдат закончились трехмесячные контракты еще 9 января.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 2 февраля.

Отмечается, что из-за этого военнослужащие этого формирования не получают денежное довольствие.

"Из-за этого около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации", — говорится в сводке.

Кроме того, оккупанты насаждают российское гражданство гражданам Украины временно оккупированных территорий Донецкой области. В частности, в Горловке проходят принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту. Но сделать это без парпорта РФ невозможно.

"Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 01 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять", — подчеркивают в своде.

Напомним, армия Российской Федерации активно ведет разведку. оккупанты на отдельных направлениях готовятся к наступлению. Несмотря на большие потери, россияне продолжают попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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