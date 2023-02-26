У россиян на фронте – дефицит с техникой: в ВСУ рассказали о признаках

Череватый отметил, что россияне пользуются устоявшейся тактикой еще с тех пор, как появились первые мобилизованные.

У оккупантов наблюдается дефицит с военной техникой. Бойцы украинской армии встречают такие экземпляры из РФ, что уже будто давно должны быть законсервированы.

Об этом 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Спикер отметил, что оккупанты обычно используют образцы как приманку, чтобы выявить огневые точки ВСУ.

"У них действительно дефицит с техникой. К сожалению, в изобилии ее еще есть, но мы уже наблюдаем дефицит. Раньше у них был более обновлен этот парк. На базе советской техники они обновили, например, БТР-82, где пушка вместо пулемета установлена, это были БМП-3 более модернизированы, были танки Т-72 существенно модернизированы", — заметил Череватый.

В настоящее время ВСУ наблюдают, как россияне уже пользуются БМП-1, снятым с вооружения российской армии.

"Даже такой анахронизм, как танк Т-62 может случиться на поле боя. Уже год ведется самая динамичная война в новейшей истории, и у врага массово уничтожается его техника. Во время Харьковско-Лиманской операции еще было очень много трофеев захвачено, поэтому, да, у врага уже появляются в этом направлении вопросы", — подчеркнул спикер.

Между тем , в КНР рассматривают возможность отправки в Россию не просто стрелкового оружия, но и артиллерии и боеприпасов к нему.

У президента Украины отметили, что предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.

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