"У россиян началась истерика после предоставления Украине оружия" — Подоляк

Россия опасается, что партнеры Украины предоставят нашему государству равноценное оружие для равноценного возмездия за использование россиянами тяжелого вооружения и убийства мирных украинцев.

Россияне начали истерить после решения властей США предоставить Украине пусковые установки MLRS.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

“Как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу упали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем русским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!" Что это значит? Только одно. Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же "дзюрит" себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие. Вывод? Проще некуда. Два диких российских насилия: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!" – прямое доказательство крайней эффективности этих двух шагов", — написал он.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что на фронте уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, в Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка М109. Министр также отметил, что береговая оборона Украины не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Кроме того, Украина получила еще более 100 американских БПЛА разных типов.

Отметим, что Белый дом одобрил поставки реактивных систем залпового огня большой дальности Украине M31 GMLRS — вооружение включат в следующий пакет американской военной помощи. Ожидается, что РСЗО помогут Вооруженным Силам Украины в боях на Донбассе.

Подоляк назвал условие продолжения переговоров с Россией

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