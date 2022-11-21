"У россиян некем дыры закрывать": военный эксперт рассказал, пойдут ли оккупанты в атаку в Луганской области

Идти в атаку и наступать деморализованные россияне не годятся.

Российские войска, отходившие из Херсона, перебросили на Луганщину. Из-за того, что оккупанты бежали неорганизованно, с подавленным моральным духом, идти в атаку и наступать они не готовы.

Об этом военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Луганщине у россиян некем дырки закрывать. Туда и опрокидывают военных РФ с Херсонщины. Россияне отходили из Херсона неорганизованно, спеша, с угнетенным моральным духом, — сказал Киричевски.

По его словам, идти в атаку и наступать деморализованные россияне не годны, а их именно для этого командование страны-террористки и опрокидывает на Луганщину.

Иван Киричевский отметил, что в таких условиях большой результативности от российских оккупантов возле Сватового не стоит ожидать. Но эта живая масса российских военных может задержать продвижение ВСУ

По словам военного эксперта, на оккупированной территории Запорожской области ВСУ могут повторить такой же успех, как в Херсоне.

"ВСУ могут сначала провести долговременную кампанию, минимизируя потери украинских защитников. Парализовать логистику врага и продвигаясь вперед, уволить Мелитополь и перерезать коридор с Донбасса в Крым", — отметил Киричевский.

Напомним, Россия не скрывает, что совершает геноцид против граждан Украины, в частности, и в Луганской области.

Так, россияне отправляют так называемых "трудных" подростков в Чечню на "военно-патриотическое воспитание".

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