"У россиян не меньшие проблемы, чем у нас": Дикий оценил, стоит ли ВСУ переходить в оборону

Ветеран АТО подчеркнул, что у оккупантов сейчас существуют такие же проблемы с нехваткой бойцов и вооружения, как и у Украины, и давать врагу паузу на фронте было бы ошибкой.

Если США возобновят помощь Украине и ее объемам на уровне 2023 года, "еще год нам будет сохранен". При таком сценарии ВСУ ни в коем случае не стоит зарываться в оборону.

Об этом военный эксперт, ветеран АТО, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал в интервью Radio NV.

Дикий прокомментировал информацию СМИ о том, что советник по нацбезопасности США Джейк Салливан якобы должен был призвать президента Украины Владимира Зеленского изменить стратегию и перейти к обороне.

Эксперт подчеркнул, что если помощь для Украины будет возобновлена и с марта будет поступать на таком же уровне, как в 2023 году, "еще год нам будет сохранен". В таком случае совет Салливана вреден и украинским войскам отнюдь не стоит зарываться в оборону.

В каком состоянии российская армия сейчас

"В конце года мы наконец-то начали честно говорить, что у нас много проблем, что у нас не хватает и личного состава, и железа. Из этого не надо делать ложный вывод, что у наших врагов в таком случае все в шоколаде. Надо понимать, что у россиян не меньшие проблемы, чем у нас. Причем, проблемы те же: и по личному составу, и по железу. Их армия на самом деле очень истощена боями 2023 года. Обратите внимание, "вторая армия мира" очень гордится, что по итогам 23-го года они остановили наше наступление. Вы себе представляете два года назад такую постановку вопроса?!" – заметил Дикий.

Он подчеркнул, что на самом деле российские войска не уверены, выдержат ли они второй год.

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По оценкам ветерана АТО, россияне полагают, что для них была бы очень выгодна пауза, чтобы провести новые волны мобилизации, накопить оружие и технику, а также окончательно "залатать дыры" в санкционном режиме.

Если Украина снова начнет получать оружие от США, то "совет Салливана нужно послать куда подальше"

"Они уже сделали ряд дыр в этом режиме, и их ВПК уже работает не как в 2022 году. Но еще очень много критических проблем, которые они не решили. Дать им еще год на решение этих критических проблем – это с нашей стороны было бы очень ошибочно. Если снова поедут американские снаряды, то совет Салливана нужно послать куда подальше. А вот если эти снаряды не поедут, тогда совет Салливана становится единственным сценарием, который для нас будет возможным", – объяснил Дикий.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Салливан во время разговора с Зеленским в Давосе передаст ему требование президента США Джо Байдена изменить стратегию войны и перейти от наступления к обороне.

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