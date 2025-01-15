У россиян недостаточно сил и средств для масштабных атак: эксперт назвал причину

Сегодня, 15 января, одними из основных объектов для удара РФ были Львовщина и Ивано-Франковская область, где расположена, в частности, газовая инфраструктура. Но здесь враг много вреда нанести не может.

Об этом говорит Павел Лакийчук, директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

"Очевидно, что после поражения аэродрома "Энгельс-2" у них недостаточно сил и средств для масштабного ракетного удара, как всегда".

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время в Черном море находятся по меньшей мере 4 носителя крылатых ракет "Калибр". Кроме того, у врага есть возможность наносить удары "Искандерами" и северокорейскими аналогами. Так что повторные удары в ближайшее время исключать нельзя.

"Рассчитывать надо на лучшее, но готовиться следует к худшему", — подытожил он.

Ранее мы писали о том, что враг пытается попасть по газохранилищу на западе Украины. Но ему не удастся этого сделать.

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