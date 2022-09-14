У россиян нет достаточно сил, чтобы помешать дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол — ISW

Впрочем, у них нет достаточной сил, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских Вооруженных сил . В этом убеждены аналитики американского Института изучения войны.

Об этом аналитики ISW сообщили в своем свежем отчете.

Следует отметить, что российские блоггеры определили Оскол как новую линию фронта. Так, 13 сентября они сообщили, что ВСУ перешли реку вброд в Боровой — это примерно в 30 км к северо-востоку от Изюма и недалеко админграницы Луганской области.

Аналитики считают, что это указывает на то, что украинские силы продолжают локальные наземные атаки для создания угрозы российским позициям за рекой.

"В то же время российские войска вряд ли будут достаточно сильными, чтобы воспрепятствовать дальнейшему продвижению украинских войск вдоль всей реки Оскол. Они, похоже, не получают подкрепления, и украинские войска, вероятно, смогут использовать эту слабость для восстановления контрнаступления через Оскол, если они это избрали", – говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее американские специалисты сообщали, что после успешного контрнаступления украинских Вооруженных сил в Харьковской области оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта. В настоящее время войска врага, вероятно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь.

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