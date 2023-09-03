"У россиян нет ответа": эксперт о снарядах с обедненным ураном, которые США предоставят Украине

Российские оккупационные войска не могут отбивать удары снарядов с обедненным ураном, которые будут на вооружении украинской армии. В то же время, более эффективного оружия оккупанты создать тоже не смогут.

Об этом, 2 сентября, в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный обозреватель Давид Шарп.

По его словам, снаряды поражают броню любой толщины.

"У танков Abrams эффективна пушка калибра 120 мм. Соответственно, и снаряд, выпущенный из нее, поражает заданные дистанции, поражает лобовую броню и самые сильные, скажем так, забронированные участки российских танков. Конечно, на большей дальности или в случае попадания вскользь он может и не добиться результата, однако в целом это очень эффективный снаряд, на который у россиян пока нет ответа», — сказал он.

Россияне могли бы использовать более эффективную борону, однако, по словам эксперта, создать ее быстро не получится — на это могут уйти десятилетия.

Кроме того, существует так называемая активная защита танка. Это устройство должно перехватить снаряд или ракету, атакующую танк.

“Россияне работают над активной защитой танков, и периодически даже сообщают, что он готов и прошел испытание. Это может обсуждаться, но против таких кинетических угроз – скоростных бронебойных снарядов, выпущенных из танковой пушки, их активная защита, даже если ее возьмут на вооружение, не будет способна эффективно противодействовать”, – резюмировал Давид Шарп.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем в себя боеприпасы для средств противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования.

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