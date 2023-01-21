У россиян нет сил для успешного наступления в Запорожской области – канадская разведка

Россия тратит много ресурсов на безуспешные попытки захватить дополнительные территории на Донбассе.

Для эффективного наступления в Запорожской области у россиян нет человеческих и материальных ресурсов, а также они опасаются контрнаступления ВСУ на этом участке.

Об этом сообщили в вооруженных силах Канады со ссылкой на данные разведки страны.

"Поставленные Россией "официальные лица" в частично оккупированной Запорожской области Украины утверждают, что российские войска, вероятно, будут готовы начать весеннее наступление, чтобы захватить оставшуюся под контролем Украины часть региона", — говорится в заявлении.

По информации канадской разведки, российские оккупанты плохо обеспечены и ненадлежаще обучены. Такие войска не смогут проводить успешное наступление вдоль Запорожского фронта в течение нескольких месяцев.

Также отмечается, что Россия тратит много ресурсов на попытки захвата дополнительных территорий на Донбассе. Украинские военные нанесли там врагу очень большие потери, а противник в то же время имеет незначительные территориальные достижения.

По данным разведки, во временно захваченных районах Запорожской области россияне уже несколько месяцев строят статические оборонительные сооружения. Это свидетельствует о существенном беспокойстве врага будущим контрнаступлением ВСУ для деоккупации Запорожской области.

Напомним, накануне украинские нардеп, полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что Запорожское направление является ключевым как для ВСУ, так и для оккупантов, поэтому враг накапливает там силы.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Запорожское направление вспомогательно у оккупантов, чтобы частично оттянуть украинские силы. А основное направление – восточное, где идут бои, то есть район Бахмута, Соледара.

Еще один военный эксперт Павел Нарожный прогнозирует наступление украинских войск из Запорожской области на Мелитополь, а дальше – на Бердянск. Этот город станет базой для дальнейших атак по оккупантам в Крыму.

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