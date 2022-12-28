У россиян новая стратегия: украинцам объяснили, как теперь атакуют оккупанты

Оккупанты получили дроны от Ирана и атакуют ими Украину.

Российские оккупанты начали использовать новую партию иранских дронов для атак Украины, о чем свидетельствует маркировка на вражеских беспилотниках.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, армия РФ во время массовых атак запускает три волны дронов, чтобы таким образом уничтожить украинскую ПВО и нанести удары по критическим объектам.

"Мы видим, что они применяют массированные дроновые атаки соответствующими волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны... Первую волну они запускают именно для выявления средств ПВО, вторая волна — чтобы ударить по этим объектам, системам ПВО "Уже третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения", — сказала Гуменюк.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у россиян осталось очень мало ракет, их хватят на 3-4 атаки. В то же время агрессор договаривается с Ираном о поставках ракет.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что впервые оккупанты напали на энергетическую инфраструктуру еще 11 сентября, когда ударили по Харьковской ТЭЦ. А не в октябре, как говорят в обществе. С тех пор уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе сбили ПВО.

В Минобороны объясняли, что как погода влияет на возможность россиян обстреливать Украину.

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