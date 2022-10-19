"У россиян очень много проблем": генерал США рассказал, как зимой будет развиваться война в Украине

Зимой армии России будет гораздо сложнее вести войну против Украины, чем ВСУ.

Об этом заявил генерал Вооруженных сил США Дэвид Петреус, передает "Укринформ".

Он объяснил, что сейчас логистика россиян очень слаба, у них нет ни достаточного вооружения, ни теплой одежды.

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"Не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы. Логистика россиян очень слаба, мосты разрушены, так же, как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту. Для россиян существует очень много проблем. Зима приближается. теплой одежды не хватает, не говоря уже о вооружении", – заявил Петреус.

По его словам, Россия уже понесла в Украине в 3-4 раза больше потерь за 8 месяцев, чем за 9 лет войны в Афганистане. К тому же моральный дух русской армии очень низок.

"Они не понимают, за что они воюют. В основном на фронте представители национальных меньшинств, которые были брошены на линию столкновения", – сказал он.

Напомним, ранее генерал Вооруженных сил США Дэвид Петреус заявил, что диктатор России Владимир Путин уже не в состоянии переломить динамику войны в Украине – ВСУ продолжат успешно освобождать оккупированные войска РФ территории.

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