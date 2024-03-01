У россиян отпало желание продвигаться здесь — третья штурмовая о ситуации в освобожденной Красногоровке

Третья штурмовая бригада 28 февраля выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Это было очень важно для того, чтобы вернуть тактическое преимущество на этом участке.

Российские оккупанты сейчас не решаются продвигаться в направлении Красногоровки после ее освобождения.

Об этом рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в комментарии 24 Каналу.

"Сейчас после наших действий враг именно по этому направлению успокоился. Там у него отпало желание продвигаться вперед. Здесь не только тактическое положение. Вопрос еще в том, что перед Красногоровкой есть позиции, которые легче и лучше удерживать. Поэтому очень важно было их вернуть, чтобы вернуть определенное тактическое преимущество на этом участке", – объяснил он.

Жорин также отметил, что вторым чрезвычайно важным моментом является задача, над которой постоянно работают ВСУ — постоянное максимальное уничтожение вражеской силы, личного состава и техники.

"Я считаю, что их потенциал, их попытки наступления закончатся только тогда, когда мы уничтожим критическое для них количество личного состава и техники. Над этим мы работаем", – подчеркнул заместитель командира.

Напомним, 28 февраля, Третья штурмовая выбила оккупантов из Красногоровки на Донетчине. Несмотря на сопротивление и тяжелые бои, штурмовые группы бригады нанесли противнику неотвратимые потери — около 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми". Некоторые оккупанты отказывались сдаваться в плен, поэтому были ликвидированы в занятых ими домах.

Позже в ВСУ показали первые кадры зачистки населённого пункта от россиян. Задание выполнили бойцы 3-й роты 1-го штурмового батальона и 1-й роты 2-го штурмового батальона бригады.

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