У российских властей паранойя из-за символики, связанной с Украиной.

В России любая символика с желтым и синим цветом вызывает негативную реакцию и запрещается. Некоторые российские силовые структуры на местном уровне, вероятно, так объясняют "драконовское российское законодательство военного времени", что публичная демонстрация сине-желтой символики запрещена, поскольку может свидетельствовать о скрытой поддержке Украины.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Так отмечается, что 9 мая в России арестовали работницу дома престарелых, которая надела на работу сине-желтую куртку. Также в Волхове, вблизи Санкт-Петербурга, задержан 22-летний россиянин за демонстрацию сине-желтого флага, который оказался флагом Военно-космических сил РФ.

В России сильно критикуют ультранационалистическую Либерально-демократическую партию, поддерживающую войну против Украины, поскольку ее бренд содержит желтый цвет на синем фоне.

"Подавление подчеркивает неуверенность среди параноидальных российских чиновников относительно того, что есть и считается допустимым во все более тоталитарной системе", — пишет британская разведка.

Напомним, аналитики Института изучения войны объяснили, почему Пригожин обострил конфликт с Минобороны РФ.

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