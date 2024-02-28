"У россиян после Авдеевки – эйфория": офицер ВСУ рассказал, что сейчас происходит на фронте

Из-за сбития авиации сейчас самолеты РФ находятся как можно дальше линии столкновения.
После захвата Авдеевки в Донецкой области россияне почувствовали эйфорию, поэтому увеличили количество штурмов по всей линии фронта.
Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий во время телемарфона.
"Только с вечера до 5 утра было восемь (штурмовых действий – ред.). Очень страшного ничего нет. Фронт выровнялся, и это пока помогает. Но все-таки у них – немного эйфория, они думают перехватить время. Тактическая инициатива пока что у них в руках", — сказал он.
Он отметил, что из-за сбития российских самолетов враг уменьшил количество сбросов КАБов. Цехоцкий добавлял, что сейчас самолеты РФ находятся как можно дальше линии столкновения.
"В общем, то, что делают Силы обороны, когда у них падают самолеты, это значит, что они начинают бояться. Ощутимо уменьшилось количество сбрасываемых ими Каббов. И самолеты находятся дальше, боятся долетать до линии столкновения. Поэтому точность их поражения также уменьшается", – отметил он.
Напомним, по данным ISW, армия РФ продвигается дальше возле Авдеевки и прогнозируют захват новых населенных пунктов.
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