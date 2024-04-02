У россиян появились новые ракетные возможности: задача для ВСУ усложнилась

Анализ спутниковых снимков показал, что теперь носителям ракет "Калибр" необязательно заходить в бухту Севастополя для подзарядки.

Анализ спутниковых снимков территории порта Новороссийск показал, что у Черноморского флота РФ появилась новая возможность заряжать ракеты на свои корабли.

Об этом пишет "Крымский ветер".

Как сообщила мониторинговая группа, раньше россияне могли заряжать свои ракетоносители только на базе Севастополя, бухты которого успешно обстреливаются Силами обороны Украины. Поэтому носителям "Калибров" приходилось заходить в Севастополь с риском быть уничтоженными в любую минуту.

Спутниковый снимок Новороссийска. Фото: Крымский ветер / Фото: Telegram / Крымский ветер

В связи с появлением этой информации ВСУ предстоит решить более трудную задачу и "дотянуться" до базы Новороссийска, чтобы нивелировать угрозу российских ракетных обстрелов с моря. Помочь в этом может дальнобойное оружие союзников.

Напомним, современное дальнобойное оружие в арсенале ВСУ может изменить ход войны и позволит украинским войскам продвигаться на фронте.

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