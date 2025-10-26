У россиян проблемы под Волчанском — в ВСУ намекнули, почему враг теряет инициативу

ВСУ / © Associated Press

Заявление российских оккупантов о якобы захвате ими 70% города Волчанск Харьковской области не соответствует действительности. Ситуация в этом направлении постепенно меняется не в пользу противника.

Об этом 26 октября сообщили в 16 армейском корпусе Вооруженных Сил Украины.

Россияне потеряли инициативу

В корпусе отметили, что враг пытался воспользоваться коротким периодом благоприятных условий — обмелевшие реки Северский Донец и Волча упростили логистику оккупантов, а листьевая масса позволяла лучше маскировать передвижение.

Кроме того, новый командующий группировкой "Север" пытался продемонстрировать успехи, что привело к резкому росту активности противника в Волчанском направлении.

Впрочем, эти действия стоили россиянам значительных потерь.

"Некоторые подразделения почти полностью потеряли боеспособность. Например, 1-й батальон 82-го мотострелкового полка стерся почти в "ноль" - в строю осталось фактически только управление, поэтому его пришлось отводить в тыл для пополнения", - сообщили в ВСУ.

Вода "зашла в дом" - логистика врага под угрозой

Последствия удара по Белгородской дамбе. / © Фото из социальных сетей

После удара по Белгородской дамбе она начала пропускать воду, и, по сообщениям российских СМИ, уровень воды в хранилище упал на метр всего за сутки. Это привело к подтоплению окопов и блиндажей окупантов, а главное — усложнило логистику.

Кроме того, с наступлением осени листья опали, и подразделения, успевшие переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил.

"Так что ждем пополнения обменного фонда", - иронически подытожили в 16-м армейском корпусе.