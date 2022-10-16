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У россиян проблемы с ракетами дальнего радиуса действия: в разведке Британии рассказали, чего ждать украинцам

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У россиян проблемы с ракетами дальнего радиуса действия: в разведке Британии рассказали, чего ждать украинцам

Фото: Associated Press

В ходе массированного обстрела Украины 10 октября армия РФ выпустила более 80 крылатых ракет.

Российская оборонная промышленность, по всей видимости, не в состоянии производить передовые боеприпасы с той скоростью, которой они тратятся войсками РФ в Украине, куда их отправил диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в традиционном ежедневном отчете от 16 октября.

Ожидается, что в дальнейшем россиянам будет все сложнее поражать желаемое количество целей из-за "ухудшения ракет дальнего радиуса действия". Объясняя это, в Минобороны Британии напомнили массированный обстрел 10 октября, когда Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет.

В свою очередь, в Министерстве обороны Украины сообщали об успешном сбитии более половины. Впрочем, десятки выпущенных ракет все же попали в Киев и другие населенные пункты, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить передовые боеприпасы с той скоростью, которой они тратятся. Эти атаки свидетельствуют о дальнейшем ухудшении российских ракет дальнего радиуса действия, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", — говорится в сообщении. в сообщении.

Напомним, CNN со ссылкой на экспертов сообщило, что ближайшие недели в Украине будут критическими и непредсказуемыми. Россия, вероятнее всего, усилит военный ответ на контрнаступление ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
2929
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