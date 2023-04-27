У россиян проблемы в Бахмуте: Пригожин паникует, что ВСУ в мае пойдут в контрнаступление

Александр Коваленко считает, что у россиян сейчас гипертрофированное количество сил и средств, но отсутствует тактическая рациональность их использования.

В течение длительного времени российские военные не могут захватить Бахмут. Сейчас они оправдывают это "плохими погодными условиями".

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "24 каналу".

Истерика Пригожина

В последние дни основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин все больше истерит из-за украинского контрнаступления. Он заявляет, что ВСУ якобы начнут контрнаступательную операцию в начале мая после того, как будут благоприятные погодные условия.

Также читайте В битве за Бахмут ВСУ срывают все дедлайны врага — Череватый

"Погодные условия действительно влияют на будущее контрнаступление. Но Пригожин пользуется не очень проверенными данными. Сейчас он больше демонстрирует те проблемы, которые у них возникают не только в городе, но и вокруг", — отметил Александр Коваленко.

Бахмут – это лакмусовая бумажка

По его словам, Бахмут – это лакмусовая бумажка, которая демонстрирует общие проблемы российских окупантов в Украине. Но если говорить именно об этом участке фронта, то там у вагнеровцев проблемы с флангами. Они были вынуждены часть своих сил и средств передислоцировать с флангов в сам город, чтобы усилить там штурмовые действия.

"Им не хватает ресурса, несмотря даже на то, что сегодня Бахмут — это сосредоточение наибольшего количества сил и средств российских войск по всей зоне боевых действий", — подчеркнул военно-политический обозреватель.

Россияне не могут проводить масштабные наступательные действия

Вагнеровцы не могут достичь результата в Бахмуте уже длительное время, а сейчас Пригожин оправдывает все погодными условиями или ослаблением собственных флангов из-за внутренней конфронтации силовых структур.

"Они таким образом с одной стороны пытаются оправдать свои неудачи, а с другой – разоблачают свою неспособность проведения более масштабных наступательных действий", — подчеркнул Коваленко.

Эксперт добавил, что в случае, если действительно в районе Бахмута произойдет даже не контрнаступление, а просто системность контратак, это коренным образом может изменить ситуацию в городе и не только. Все потому, что у россиян сейчас гипертрофированное количество сил и средств, но отсутствует тактическая рациональность их использования.

Напомним, ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заговорил о необходимости остановить "специальную военную операцию" в Украине из-за больших потерь среди российских наемников.

Читайте также: