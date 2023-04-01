У россиян снарядный голод: ВСУ устроили ловушку оккупантам на Кинбурнской косе

ВСУ удачно работают по Кинбурской косе, поэтому россияне на этом участке не могут пополнять резервы и наносить удары по украинцам.

Работа украинских защитников по Кинбурнской косе на юге продуктивна, в частности, враг уже чувствует там "снарядный голод" и уменьшает количество обстрелов по этому направлению.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Наша продуктивная работа по Кинбурнской косе имеет хорошие результаты, в частности за минувшие сутки ни одного обстрела даже в акватории Днепробугского лимана не было. Это говорит о том, что у врага действительно существенный голод боеприпасов на том участке местности, им трудно туда подтягивать резервы даже уже потому, что мы стараемся брать под контроль не только части самого полуострова, но и соединения с материком - там, где враг использует эти маршруты для подтягивания боеприпасов и вооружения", — сказала Гуменюк.

По ее словам, отработанная ВСУ западная часть Кинбурнской косы уже достаточно пустынная, но ближе к материку они еще прячутся за местным населением. В то же время, украинские военные продолжают на том участке работать по россиянам.

Напомним, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что ротация россиян в Новой Каховке фактически является уходом оккупантов, причем с награбленным имуществом.

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