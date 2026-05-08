Война
911
1 мин

У россиян сумасшедшие потери в сутки: Генштаб обнародовал новые данные

Российские войска теряют технику и личный состав на фронте Украины.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери россиян на фронте в Украине пересекли новую психологическую отметку и достигли 1339190 человек.

Об этом говорится в отчете Генштаба.

Потери ВС РФ по состоянию на 8 мая 2026 года:

  • личного состава — около 1 339 190 (+1 130)

  • танков — 11 919 (+1)

  • боевых бронированных машин — 24 538 (+17)

  • артиллерийских систем — 41 630 (+91)

  • РСЗО — 1 778 (+2)

  • средства ПВО — 1 370 (+5)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 352

  • наземных робототехнических комплексов — 1 344 (+8)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 279 729 (+1 817)

  • крылатые ракеты — 4 585

  • корабли/катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 94 879 (+334)

  • специальная техника — 4 173 (+1)

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.

