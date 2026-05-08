У россиян сумасшедшие потери в сутки: Генштаб обнародовал новые данные
Российские войска теряют технику и личный состав на фронте Украины.
Потери россиян на фронте в Украине пересекли новую психологическую отметку и достигли 1339190 человек.
Об этом говорится в отчете Генштаба.
Потери ВС РФ по состоянию на 8 мая 2026 года:
личного состава — около 1 339 190 (+1 130)
танков — 11 919 (+1)
боевых бронированных машин — 24 538 (+17)
артиллерийских систем — 41 630 (+91)
РСЗО — 1 778 (+2)
средства ПВО — 1 370 (+5)
самолетов — 435
вертолетов — 352
наземных робототехнических комплексов — 1 344 (+8)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 279 729 (+1 817)
крылатые ракеты — 4 585
корабли/катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 94 879 (+334)
специальная техника — 4 173 (+1)
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.