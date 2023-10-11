У россиян в Херсонской области наблюдается снарядный эконом-режим: в ВСУ назвали причину

Удары военных Вооруженных сил Украины по российской логистике уже влияют на количество вражеских обстрелов.

Общее количество обстрелов с левого берега Херсонской области по правому держится на указателях 60-70, однако ежедневно спадает.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Медиацентр Украина-Укринформ.

По ее словам, несмотря на то, что россияне до сих пор используют по 300-400 снарядов, это все равно меньше, чем раньше.

"Раньше было и гораздо больше снарядов сейчас мы наблюдаем определенный эконом-режим в их использовании. То есть пока говорить об общей нехватке рано, но уже разрушение нами их логистики отражается, и уничтожение полевых пунктов боеснабжения отражается на количестве обстрелов", — рассказала Наталья Гуменюк. .

Ситуация в Херсонской области: последние новости

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что российские оккупанты за прошлые сутки совершили 82 обстрела Херсонской области, в результате атаки ранения получил один человек.

Также оккупанты нанесли удары дронами по похоронному транспорту на кладбище Херсонщины, ранив трех человек. Один из них в тяжелом состоянии.

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