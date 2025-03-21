У россиян заканчиваются основные боевые танки Т-72 – военный аналитик

Российские боевые машины больше не поступают на фронт в больших количествах.

Статистика потерь бронетехники в российской армии свидетельствует, что оккупанты почти перестали использовать в войне против Украины танки Т-72. До недавнего времени это была основная боевая машина вражеской армии.

OSINT-исследователь Ричард Верекер в своем блоге на платформе Х заключил, что у россиян заканчиваются эти танки.

По его словам, за последние месяцы потери Т-72 начали стремительно снижаться и к марту упали практически до нуля.

Аналитик также отметил, что соотношение потерь разных модификаций Т-72 — от самых старых к новейшим модернизациям — в последние месяцы не меняется.

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По его мнению, это означает, что "новые" Т-72 (т.е. снятые с хранения и прошедшие модернизацию) больше не поступают на фронт в значительных количествах.

Что касается других танков, то самые большие потери приходятся на Т-80, который перестали серийно выпускать в 1996 году.

Четверть всех потерь приходится на Т-62, которые производили до 1975 года.

На третьем месте по количеству потерь идет новейший из применяемых россиянами в войне в Украине танк Т-90.

Напомним, в течение февраля 2025 года в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российская оккупационная армия потеряла около 300 танков.

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