У россиян заметили редкую технику, которую производили в Харькове: почему она удивила экспертов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что у российских войск в Украине была замечена редкая боевая машина МТ-ЛБМШ.

Фото техники Коваленко показал в своем Telegram-канале.

Эта машина, разработанная на базе гусеничного тягача МТ-ЛБ, производилась на Харьковском заводе транспортного машиностроения (ХЗТМ) в середине 2000-х годов и поставлялась преимущественно в Мьянму.

МТ-ЛБМШ является попыткой создания боевой машины пехоты (БМП) на базе транспортного тягача МТ-ЛБ, который известен своей отличной проходимостью, но имеет очень слабую броню. Для усиления защиты машины были добавлены навесные бронекраны.

"МТ-ЛБМШ оснащена боевым модулем КБА-105 "Шквал" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 7,62-мм пулеметом ПКТ, 30-мм гранатометом АГ-17 и ПТРК "Барьер", — рассказал эксперт.

Коваленко отмечает, что остается открытым вопрос, является ли эта машина забытой единицей со времен контракта с Мьянмой, которая долгое время пылилась в подвалах ХЗТМ, или это новый МТ-ЛБМШ "в масле", то есть только что изготовлен.

Появление столь редкой боевой машины в российских войсках в Украине может свидетельствовать о том, что Россия исчерпывает свои запасы более современной и распространенной техники и вынуждена привлекать к боевым действиям даже такие малосерийные образцы, как МТ-ЛБМШ.

Напомним, из-за российских военных количество ДТП во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области существенно выросло. Неоднократно военная техника оккупантов таранит гражданские автомобили.

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