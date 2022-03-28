У российских командиров не хватает времени на планирование операции, поэтому они бросают своих людей на уничтожение – начальник ГУР МО

У российских командиров не хватает времени на планирование операции, поэтому они бросают своих людей на уничтожение – начальник ГУР МО

Несмотря на то, что российское военное руководство видит свои потери, они продолжают бросать своих солдат на смерть.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что российская армия оказалась не столь сильной, как они себя позиционировали.

Об этом он заявил в интервью журналу с военной тематикой Coffee or die.

"Россияне работают очень примитивно. Мы видим, что так называемая вторая армия в мире не так мощна, как все видели ее до начала войны. Несмотря на значительное преимущество в вооружении и в воздухе, они терпят значительные потери", — говорит Буданов.

По его словам, моральный дух оккупантов упал очень низко. Военное руководство России видит свои потери, но продолжает бросать в бой новые силы.

"У российских командиров не хватает времени на планирование операции, поэтому они бросают своих людей на уничтожение, а мы их уничтожаем", — отметил бригадный генерал.

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