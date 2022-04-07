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У российских оккупантов наблюдаются проблемы с припасами и личным составом — Минобороны Великобритании

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У российских оккупантов наблюдаются проблемы с припасами и личным составом — Минобороны Великобритании

Фото: ССО ВСУ

Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.

У российских оккупантов наблюдаются проблемы с припасами и личным составом на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании.

Как стало известно, наступательная операция на востоке нашей страны - сейчас в приоритете у РФ. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и недостатком припасов и личного состава" — сообщили в Минобороны Великобритании.

В тоже время оккупанты  обстреливают объекты инфраструктуры, расположенные в разных частях Украины, чтобы снизить возможность ВСУ пополнять свои запасы.

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