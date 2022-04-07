У российских оккупантов наблюдаются проблемы с припасами и личным составом — Минобороны Великобритании

Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.
У российских оккупантов наблюдаются проблемы с припасами и личным составом на востоке Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании.
Как стало известно, наступательная операция на востоке нашей страны - сейчас в приоритете у РФ. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе.
"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и недостатком припасов и личного состава" — сообщили в Минобороны Великобритании.
В тоже время оккупанты обстреливают объекты инфраструктуры, расположенные в разных частях Украины, чтобы снизить возможность ВСУ пополнять свои запасы.
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