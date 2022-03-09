У российских оккупантов начались большие проблемы с обеспечением – СБУ

Служба безопасности перехватила разговор русского военного с супругой.

Служба безопасности Украины перехватила разговор одного из российских оккупантов с женой.

Судя из записи, Россия оставила свою армию без обеспечения. Российский военный рассказывает, что задача его роты – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины.

"Должность моя — их обеспечивать. Но нас, мою роту, не обеспечивает никто. Нас забыли с большой земли, там где эти п*д*расы сидят, они забыли о том, что нас сюда пинали, нам сюда не возят. Нам приходится добывать это все. Все об этом знают, потому что мы все вместе находимся", — говорит оккупант.

Пока враг деморализован и уже взялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать – пишет пресс-служба СБУ.

ТСН.ua

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