Украинская сторона уверяет, что ВСУ не имеет к этому никакого отношения.

Продвижение легиона "Свобода России" в Белгородской области и освобождение нескольких населенных пунктов заставило российских пропагандистов паниковать еще больше.

Больше всего российская пропаганда растерялась от слов советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявившего, что участие в рейде принимают исключительно россияне.

Утверждение о том, что украинская армия не имеет к этому никакого отношения, а танки и другую бронетехнику повстанцы приобрели в «войстере».

Так, на каналах России вспыхнула настоящая истерика, несмотря на то, что в 2014 году они сами использовали такое объяснение появления у прокремлевских сепаратистов оружия и бронетехники, отрицая причастность ВС РФ к захвату Крыма и части территорий Донбасса.

Между тем события в Белгородской области вызывают глубокую обеспокоенность и требуют от России больших усилий, заявил 23 мая спикер президента РФ Дмитрий Песков.

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