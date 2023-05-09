У российских пропагандистов истерика: предусматривают удары дронами по Уралу

У русских пропагандистов очередная истерика. В этот раз их сбили с толку беспилотники, которые, по словам рупоров Кремля, скоро уже будут долетать до Урала.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

Как отмечается, люди, которые планировали взять Киев за три дня, теперь жалуются, что беспилотники скоро будут долетать до Украла.

“Говорят, что запускают их даже не из Украины, а прямо с территории России. А если да, то какие к нам в общем-то претензии? Это просто у вас гражданская война и внутренний конфликт”, — подчеркнул Денис Казанский.

Напомним, что недавние изменения в законодательстве России свидетельствуют о том, что Москва готовится к продолжительной войне в Украине.

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