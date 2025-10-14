Российская система ПВО на Запорожском направлении / © Telegram / Движение "АТЕШ"

Российские войска имеют серьезные проблемы с системами противовоздушной обороны на Запорожском направлении. Из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции.

Об этом сообщили партизаны из движения «Атеш» со ссылкой на источники в подразделениях ПВО врага.

Источники в российских войсках на Запорожском направлении рассказали о катастрофическом состоянии техники. Санкции, украинские ракетные удары по ремонтным предприятиям и производственный брак стали причиной массового выхода из строя вражеских зенитных комплексов, включая ЗРК «Тор».

Поскольку захватчикам остро не хватает исправных систем, им приходится использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Из-за этого техника становится крайне уязвимой для ударов.

«Особую проблему составляет дефицит запчастей. Предприятия ВПК, работающие в условиях усиленной нагрузки, выпускают некачественные компоненты, выходящие из строя после непродолжительной эксплуатации», — добавили в «Атэш».

К слову, накануне стало известно, что бойцы 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с 33-м отдельным штурмовым полком освободили село Малые Щербаки Запорожской области. Населенный пункт теперь под контролем Сил обороны Украины, а успех является результатом четкого взаимодействия и слаженной работы подразделений.

Заметим, относительно вражеских систем ПВО, то по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 1225 таких средств.