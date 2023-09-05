У российских захватчиков осталось только одно место, откуда они могут наступать – Жданов

У российских оккупантов осталось только одно место, откуда они могут наступать – это Купянское направление.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире Апостроф TV.

"Я так понимаю, враг принес в жертву Лиманское направление, там идут бои в основном в районе Серебрянского лесничества, но их интенсивность немного уменьшилась. На Купянском направлении в районе Сватово они оставили группировки. На сегодняшний день это последнее место, где они могут пытаться на нас давить, чтобы заставить Генштаб перебрасывать туда наши резервы", – объяснил он.

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Олег Жданов также рассказал, сколько и на каких ключевых направлениях сосредоточено техники и личного состава врага.

"По последним данным, на Сватовско-Кременном направлении где-то около 100 тысяч, на Бахмутском направлении около 80 тысяч, а остальные из 350-380 тысяч российских войск растянуты на Авдеевское, Марьинское, Бердянское, Мелитопольское и Херсонское направления", — говорит он.

Военный эксперт уточнил, что самую маленькую группировку российских захватчиков мы наблюдаем на Херсонском направлении.

"Всего на территории Украины у россиян около 400 тысяч войск. Это на 1200 км фронта, плюс тыловые базы и части. Те же тыловые базы в Бердянске, Мелитополе, Мариуполе. Это первое. И во-вторых, с каждым днем количество процентов профессионального кадрового состава уменьшается. И самое главное — укомплектованность этих частей не 100-процентная, а на уровне 60-70 процентов. Речь идет как о технике, так и о личном составе", — подытожил Жданов.

Напомним, в настоящее время Силы обороны Украины не наблюдают мощную подготовку оккупационной российской армии к зиме на фронте на юге Украины.

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