"У российского руководства планы меняются" – военный эксперт прокомментировал штурм "Азовстали"

Ситуация на "Азовстале" в Мариуполе, которую 3 мая начали активно штурмовать российские войска, очень тяжелая. Первые попытки оккупантов штурмовать город были неудачными, однако сейчас есть понимание, что у российского руководства планы меняются.

Говорить о шансах устоять защитникам на "Азовстали" можно только в случае, если своими глазами увидеть, что там действительно происходит.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Впервые оккупанты пытались штурмовать "Азовсталь" накануне. В тот же день, когда Путин вроде бы отдал приказ, чтобы этого не делать. Но мы знаем, что действительно очень часто российские чиновники откровенно врут", — сказал эксперт.

Он также отметил, что первые попытки оккупантов штурмовать Мариуполь были неудачными.

"Однако сейчас есть понимание, что у российского руководства планы меняются" ,

– сказал Мусиенко, объяснив, что в Кремле видят, что до 9 мая нужно подать хоть какие-то "победы".

По мнению военного эксперта, нужно восстановить каналы связи с ООН и Красным Крестом и пытаться приложить максимум усилий для прекращения огня и штурма завода.

"Я убежден, такие договоренности были достигнуты, но Россия в очередной раз их брутально уничтожает и нарушает. В этом и есть на данный момент большие трудности", – добавил он.

Напомним, 3 мая российские оккупанты начали мощный штурм "Азовстали" в Мариуполе. Украинские защитники просят власть вмешаться и решить этот вопрос.

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