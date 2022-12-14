Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У российской армии еще есть потенциал воевать в Украине: эксперт предположил, на сколько в оккупатов хватит сил

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
412
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У российской армии еще есть потенциал воевать в Украине: эксперт предположил, на сколько в оккупатов хватит сил

Фото: Associated Press

У России есть определенный запас артиллерии и тяжелой военной техники.

Армия Путина имеет потенциал в артиллерии, тяжелой технике и живой силе почти на год, чтобы вести активные боевые действия в Украине.

Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо", анализируя отчет западной разведки по запасам оружия у РФ.

"Как ни странно, но эстонцы одни из первых спрогнозировали атаки России вглубь территории Украины в начале вторжения. Они проанализировали количество артиллерии, тяжелой бронетехники и личного состава и пришли к выводу, что у РФ есть потенциал для активных боевых действий еще почти на год. Это несмотря на значительное. истощение российской армии на данном этапе войны", — рассказал Згурец.

По его словам, у России есть определенный запас артиллерии и тяжелой военной техники, впрочем, с боеприпасами у них ситуация более сложная. Потому она начала использовать старые боеприпасы.

"В отчетах американской и британской разведки говорится, что россияне начали использовать старые боеприпасы в войне против Украины. Однако старые боеприпасы для российской армии не являются ограничивающим фактором", — добавил он.

Напомним, в Вооруженных силах рассказали, какое вооружение поможет защититься от баллистических ракет.

Кто толкает Россию в пропасть - Андрей Саварец

Кто толкает Россию в пропасть - Андрей Саварец

Читайте также:

 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
412
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация