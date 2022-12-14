У российской армии еще есть потенциал воевать в Украине: эксперт предположил, на сколько в оккупатов хватит сил

Армия Путина имеет потенциал в артиллерии, тяжелой технике и живой силе почти на год, чтобы вести активные боевые действия в Украине.

Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо", анализируя отчет западной разведки по запасам оружия у РФ.

"Как ни странно, но эстонцы одни из первых спрогнозировали атаки России вглубь территории Украины в начале вторжения. Они проанализировали количество артиллерии, тяжелой бронетехники и личного состава и пришли к выводу, что у РФ есть потенциал для активных боевых действий еще почти на год. Это несмотря на значительное. истощение российской армии на данном этапе войны", — рассказал Згурец.

По его словам, у России есть определенный запас артиллерии и тяжелой военной техники, впрочем, с боеприпасами у них ситуация более сложная. Потому она начала использовать старые боеприпасы.

"В отчетах американской и британской разведки говорится, что россияне начали использовать старые боеприпасы в войне против Украины. Однако старые боеприпасы для российской армии не являются ограничивающим фактором", — добавил он.

Напомним, в Вооруженных силах рассказали, какое вооружение поможет защититься от баллистических ракет.

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