У российской армии есть проблемы с боевыми действиями ночью: как ВСУ это используют

Российские силы, вероятно, испытывают определенные проблемы с боевыми действиями ночью. Эта тенденция сохраняется с начала войны. Об этом свидетельствуют многочисленные отчёты участников боевых действий.

Об этом сообщает Минобороны Британии, ссылаясь на разведку.

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"В конце ноября 2023 года пользователь соцсети, представившийся российским военным, который служит в Херсонской области, отметил недостаток очков ночного видения и камер для слабого освещения для беспилотных летательных аппаратов. Очки ночного видения часто занимали первое место в списках оборудования, которое российские подразделения у своих семей и поклонников", — говорится в отчете.

Разведчики обращают внимание на то, что украинские войска часто оснащались приборами ночного видения от международных партнеров.

По данным британской розыски, у российской армии есть проблема, поскольку во время военной подготовки не делался акцент на ночных учениях.

"Как правило, учения строятся на стандартных, дневных событиях, чтобы произвести впечатление на старших офицеров. В то же время российский солдат утверждал, что украинские силы "передвигаются преимущественно ночью", — отметили разведчики.

Напомним, украинские командующие сообщили об обострении ситуации на фронте.

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