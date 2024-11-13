У российской армии есть продвижение на Кураховском направлении: подробности от ISW

Дальнейшее продвижение врага в направлении Дальнего и западнее может заставить ВСУ отступить с позиций в "кармане" к северу и северо-востоку от Угледара.

Российские войска продвинулись в пределах Курахово и южнее города во время двух ротных механизированных штурмов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры указывают на то, что оккупанты продвинулись на северо-востоке Курахово во время ротной механизированной атаки, использовав 12 бронемашин. В то же время артиллерия и беспилотники Сил обороны Украины уничтожили три вражеских танка и шесть боевых машин пехоты.

Одновременно с этой российской атакой три группы вражеской пехоты пытались переправиться через реку Волчья к северу от Курахово, но безрезультатно.

Армия РФ продвинулась в селе Дальнее, где также провела механизированный штурм с применением не менее девяти бронемашин. Дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что оккупанты продвинулись в этом селе во время другой механизированной атаки с участием по меньшей мере девяти бронемашин. По данным аналитиков, украинская артиллерия и танки уничтожили два российских танка и шесть бронемашин.

Российские войска также проводят механизированные штурмы у Катериновки и Антоновки, чтобы выровнять линию фронта на западе Донецкой области.

По оценкам аналитиков, вражеские наступательные действия возле Дальнего могут быть направлены на то, чтобы обойти ряд населенных пунктов севернее Угледара вдоль трассы С05114, которые могли бы создать трудности для российских сил.

В ISW считают, что дальнейшее продвижение оккупантов в направлении Дальнего и западнее села может заставить украинские войска отступить с позиций в "кармане" к северу и северо-востоку от Угледара. Благодаря этому враг сможет относительно беспрепятственно продвигаться вдоль трассы С051104 и продолжать давление на позиции украинских войск в Курахово с юга.

Армия РФ также продолжала 12 ноября наступать на других участках Кураховского и Угледарского направлений. Российские "военкоры" утверждали, что захватчики продвинулись севернее Курахово возле Вознесенки, одна аналитики не нашли подтверждений.

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики продвинулись на востоке Украины, и опубликовали список населенных пунктов.

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